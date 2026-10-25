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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Ramalan Shio Babi Besok Senin 26 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi Shio Babi (magnific/brgfx) - Image

Ilustrasi Shio Babi (magnific/brgfx)

JawaPos.com – Ramalan Shio Babi untuk besok, Senin, 26 Oktober 2026, membawa pesan yang menenangkan.

Hari itu menuntut kehati-hatian dalam urusan uang serta perhatian lebih pada kesehatan tubuhmu.

Karier dan cinta juga meminta ketenangan, kejujuran, serta kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Mingu (25/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Babi besok Senin 26 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keputusan soal uang sebaiknya diambil dengan hati-hati dan tidak terburu-buru agar kondisi keuanganmu tetap aman terkendali.

Luangkan waktu memeriksa semua pengeluaran, lalu simpan struk belanja dengan rapi sebagai arsip untuk keperluan mendatang.

Anggaran sederhana dengan tiga pos, yaitu tempat tinggal, makanan, dan tabungan, akan memberimu gambaran yang jelas.

Cobalah tempelkan stiker berwarna kuning pada lembar anggaranmu untuk menandai bagian yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Berjalan kaki santai ke arah utara dapat sangat membantumu berpikir jernih saat menimbang berbagai pilihan investasi.

Editor: Hanny Suwindari
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