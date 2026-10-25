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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.45 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 25 Oktober 2026: Atasi Stres dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (pikisuperstar)

JawaPos.com - Leo sebaiknya memberikan perhatian lebih pada kesehatan fisik dan ketenangan pikiran pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Rutinitas yang padat, tuntutan pekerjaan, maupun persoalan pribadi dapat menguras energi jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat dan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika berbagai tanggung jawab datang bersamaan, Leo mungkin merasa sulit menghentikan pikiran meskipun aktivitas harian sudah selesai.

Kondisi tersebut dapat membuat tubuh terasa lelah dan waktu istirahat menjadi kurang berkualitas karena pikiran masih dipenuhi persoalan yang belum terselesaikan.

Jika menghadapi masalah yang terus mengganggu perasaan, cobalah berbagi cerita dengan orang yang kamu percaya.

Menyampaikan apa yang dirasakan dapat membantu mengurangi beban emosional, sementara sudut pandang dari orang lain mungkin memberikan pemahaman baru terhadap situasi yang sedang dihadapi.

Leo tidak perlu merasa harus menyelesaikan semua persoalan seorang diri karena meminta dukungan juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan mental.

Editor: Novia Tri Astuti
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