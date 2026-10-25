Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Minggu, 25 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Rutinitas Sehat

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Minggu, 25 Oktober 2026, dapat lebih terjaga jika kamu mulai memberikan perhatian pada kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Kesibukan terkadang membuat kebutuhan tubuh terlupakan, mulai dari pola makan yang kurang teratur hingga waktu istirahat yang semakin berkurang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya mulai memperhatikan kembali makanan yang dikonsumsi agar kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi.

Jika selama ini kamu terbiasa makan dengan terburu-buru atau memilih menu sekadar untuk menghilangkan rasa lapar, cobalah mengubah kebiasaan tersebut secara perlahan.

Pilih makanan dengan kandungan gizi yang seimbang dan pastikan tubuh mendapatkan asupan cairan yang cukup sepanjang hari.

Jadwal makan yang lebih teratur juga dapat membantu menjaga energi agar kamu tidak mudah merasa lemas ketika menjalani berbagai aktivitas.

Selain memperhatikan asupan makanan, Taurus perlu menghindari kebiasaan duduk terlalu lama tanpa diselingi gerakan tubuh.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Minggu, 25 Oktober 2026: Rawat Tubuh dengan Kebiasaan Sehat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Minggu, 25 Oktober 2026: Rawat Tubuh dengan Kebiasaan Sehat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 21.14 WIB

Bye-Bye Musim Kemarau! Tips Menghadapi Musim Hujan dengan Lebih Siap - Image
Lifestyle

Bye-Bye Musim Kemarau! Tips Menghadapi Musim Hujan dengan Lebih Siap

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.08 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore