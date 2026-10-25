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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 25 Oktober 2026 | 13.59 WIB

Ramalan Zodiak Aries Minggu Ini 25 hingga 31 Oktober 2026: Karier dan Keuangan Harus Dijaga

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

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Meski demikian, bukan berarti seluruh perjalanan Aries selama sepekan akan berjalan sulit.

Sikap ceria, harapan positif, dan kemampuan mengendalikan emosi dapat membantu Aries menghadapi persoalan dengan lebih tenang.

Lalu, bagaimana peruntungan Aries dalam hal karier, cinta, keuangan dan kesehatan selama 25–31 Oktober 2026? Cek selangkapnya yang dilansir dari astroved berikut ini.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Aries berpotensi menghadapi jadwal yang padat dan tekanan yang cukup menguras tenaga.

Banyaknya tugas dapat membuat aktivitas terasa lebih berat, terlebih jika kondisi tubuh sedang kurang sehat. Akibatnya, pekerjaan mungkin tidak selesai secepat yang diharapkan.

Aries sebaiknya menyusun daftar prioritas dan menyelesaikan pekerjaan satu per satu. Hindari memaksakan diri demi mengejar target jika tubuh membutuhkan istirahat. Mengatur waktu dengan baik akan membantu menjaga produktivitas selama pekan ini.

2. Cinta

Kehidupan asmara dan hubungan keluarga Aries perlu mendapat perhatian. Kesalahpahaman berpotensi muncul, terutama saat berkomunikasi dengan saudara kandung atau orang terdekat.

Perbedaan pendapat yang sebenarnya sederhana bisa berkembang menjadi masalah apabila masing-masing pihak sulit mengendalikan emosi.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, penting untuk membicarakan persoalan secara terbuka tanpa saling menyalahkan.

Sementara itu, Aries yang masih lajang sebaiknya tidak terburu-buru menilai seseorang hanya berdasarkan perkataan atau sikap sesaat. Komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menjaga hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan

Dari sisi keuangan, pemasukan Aries mungkin belum mengalami peningkatan yang berarti. Arus uang yang terbatas membuat pengeluaran perlu dikendalikan agar kebutuhan utama tetap terpenuhi.

Selama 25–31 Oktober 2026, Aries disarankan memprioritaskan kebutuhan pokok, mengurangi belanja yang tidak mendesak, dan menyisihkan uang untuk keperluan penting.

Hindari mengambil keputusan finansial tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran. Pengelolaan uang yang disiplin dapat membantu mencegah masalah keuangan di kemudian hari.

4. Kesehatan

Kondisi pikiran yang kurang tenang dapat memengaruhi kenyamanan Aries dalam menjalani aktivitas. Tekanan pekerjaan dan masalah pribadi berpotensi memicu stres, terutama ketika berbagai persoalan datang bersamaan.

Aries perlu meluangkan waktu untuk beristirahat, menjaga pola tidur, dan melakukan kegiatan yang membantu menenangkan pikiran. Jangan abaikan kondisi tubuh ketika mulai merasa lelah atau kurang sehat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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