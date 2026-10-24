Karier Menanjak dan Keuangan Terjaga, Ini 7 Shio yang Kerap Dianggap Beruntung

JawaPos.com – Astrologi Tiongkok mengenal 12 shio yang masing-masing memiliki simbol dan karakteristik tersendiri. Dalam tradisi ini, shio kerap dihubungkan dengan gambaran kepribadian, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang dalam berbagai aspek, termasuk pekerjaan dan keuangan.

Sebagian shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian kesuksesan. Ada yang digambarkan cermat dalam mengatur uang, tekun mengejar tujuan, hingga berani mengambil kesempatan ketika peluang datang.

Meski demikian, keberuntungan tidak selalu berarti hidup tanpa hambatan. Kemampuan menghadapi kesulitan, belajar dari pengalaman, dan menentukan langkah yang tepat juga menjadi bagian penting dalam perjalanan seseorang menuju kesuksesan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam penafsiran astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan keberuntungan finansial dan perkembangan karier. Berikut karakteristik masing-masing shio tersebut.

1. Shio Naga, Identik dengan Ambisi dan Jiwa Kepemimpinan Dalam astrologi Tiongkok, Naga menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Orang yang lahir di bawah shio ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta keinginan kuat untuk mencapai tujuan.

Karakter tersebut dipercaya mendukung mereka dalam menghadapi tantangan, terutama ketika harus mengambil keputusan penting atau memimpin sebuah kelompok.

Dalam urusan pekerjaan, shio Naga kerap dikaitkan dengan potensi berkembang di bidang yang membutuhkan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan membangun relasi. Sementara itu, dalam hal keuangan, keberanian melihat peluang dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha.

Ketika menghadapi kegagalan, mereka digambarkan mampu menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk mencoba strategi baru. Namun, ambisi tetap perlu disertai pertimbangan matang agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko berlebihan.

2. Shio Tikus, Cermat Membaca Peluang Shio Tikus dikenal dalam tradisi Tiongkok sebagai simbol kecerdikan, ketangkasan, dan kemampuan beradaptasi. Karakter ini sering dikaitkan dengan individu yang pandai mengamati keadaan sebelum menentukan langkah.