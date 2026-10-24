Karier Menanjak dan Keuangan Terjaga, Ini 7 Shio yang Kerap Dianggap Beruntung

seseorang yang disinari keberuntungan./Freepik/Yuto@photography
JawaPos.com – Astrologi Tiongkok mengenal 12 shio yang masing-masing memiliki simbol dan karakteristik tersendiri. Dalam tradisi ini, shio kerap dihubungkan dengan gambaran kepribadian, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang dalam berbagai aspek, termasuk pekerjaan dan keuangan.
Sebagian shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian kesuksesan. Ada yang digambarkan cermat dalam mengatur uang, tekun mengejar tujuan, hingga berani mengambil kesempatan ketika peluang datang.
Meski demikian, keberuntungan tidak selalu berarti hidup tanpa hambatan. Kemampuan menghadapi kesulitan, belajar dari pengalaman, dan menentukan langkah yang tepat juga menjadi bagian penting dalam perjalanan seseorang menuju kesuksesan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam penafsiran astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan keberuntungan finansial dan perkembangan karier. Berikut karakteristik masing-masing shio tersebut.
Dalam astrologi Tiongkok, Naga menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Orang yang lahir di bawah shio ini sering digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta keinginan kuat untuk mencapai tujuan.
Karakter tersebut dipercaya mendukung mereka dalam menghadapi tantangan, terutama ketika harus mengambil keputusan penting atau memimpin sebuah kelompok.
Dalam urusan pekerjaan, shio Naga kerap dikaitkan dengan potensi berkembang di bidang yang membutuhkan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan membangun relasi. Sementara itu, dalam hal keuangan, keberanian melihat peluang dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha.
Ketika menghadapi kegagalan, mereka digambarkan mampu menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk mencoba strategi baru. Namun, ambisi tetap perlu disertai pertimbangan matang agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko berlebihan.
Shio Tikus dikenal dalam tradisi Tiongkok sebagai simbol kecerdikan, ketangkasan, dan kemampuan beradaptasi. Karakter ini sering dikaitkan dengan individu yang pandai mengamati keadaan sebelum menentukan langkah.
Dalam pengelolaan keuangan, shio Tikus digambarkan mampu mempertimbangkan kebutuhan, mengatur pengeluaran, dan mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022