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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.06 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Sabtu, 24 Oktober 2026: Buka Diri pada Peluang Baru

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Pisces pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dapat menghadirkan kesempatan untuk berkembang apabila kamu bersedia mempertimbangkan pilihan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Tugas baru, keterlibatan dalam proyek tertentu, atau tanggung jawab tambahan bisa menjadi sarana untuk memperluas pengalaman sekaligus meningkatkan kemampuan profesional.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya tidak langsung melewatkan kesempatan yang berpotensi mendukung perkembangan karier hanya karena merasa belum sepenuhnya siap.

Luangkan waktu untuk menilai manfaat yang bisa diperoleh, keterampilan yang perlu dipersiapkan, serta tanggung jawab yang harus dijalankan apabila menerima tawaran tersebut.

Kemampuanmu memahami situasi dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dapat membantu ketika menghadapi pilihan yang membutuhkan pertimbangan matang.

Meski demikian, jangan hanya mengandalkan intuisi ketika mengambil keputusan penting.

Kumpulkan informasi yang relevan, pastikan tujuan pekerjaan dipahami dengan jelas, dan pertimbangkan apakah kesempatan tersebut sesuai dengan rencana profesional dalam jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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