Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 24 Oktober 2026: Prioritaskan Tubuh dan Pikiran

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Sabtu, 24 Oktober 2026, perlu dijaga melalui perhatian terhadap kondisi fisik, pengelolaan stres, serta kebiasaan sehari-hari yang mendukung kebugaran.

Kesibukan dan keinginan menjaga keharmonisan dengan orang lain terkadang membuat Libra lupa bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau pernah mengalami gangguan tekanan darah sebaiknya lebih cermat dalam menjaga rutinitas kesehatan.

Jadwalkan pemeriksaan sesuai anjuran tenaga medis dan ikuti petunjuk pengobatan yang telah diberikan.

Jangan menghentikan, mengganti, atau mengubah dosis obat yang diresepkan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan.

Selain memperhatikan kondisi fisik, Libra juga perlu menyadari pengaruh tekanan pekerjaan dan persoalan pribadi terhadap kebugaran sehari-hari.