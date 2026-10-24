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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.20 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Sabtu, 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Taurus (20 April–20 Mei) memiliki kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri dan menentukan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Secara umum, aktivitas hari ini diperkirakan berjalan cukup lancar.

Bagi Taurus yang masih lajang, seseorang dengan sorot mata yang memikat mungkin menarik perhatian dan memunculkan rasa penasaran.

Meski demikian, tantangan di tempat kerja bisa saja membuat suasana menjadi kurang nyaman. Karena itu, Taurus perlu menjaga ketenangan dan tidak terburu-buru memberikan reaksi ketika menghadapi situasi yang rumit.

Pengaruh Bulan di Pisces dalam astrologi dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan diri. Manfaatkan dorongan positif ini untuk menghadapi persoalan dengan lebih tenang dan tidak meragukan kemampuan diri sendiri.

Dalam urusan keuangan, peluang menerima pembayaran yang tertunda dapat membantu meringankan beban pikiran. Namun, hindari langsung menghabiskan uang yang baru diterima.

Dahulukan kewajiban penting dan pertimbangkan kebutuhan sebelum menggunakan sisa dana untuk keperluan lainnya.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap dari zodiak Taurus pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Ramalan Cinta Taurus

Kehidupan asmara Taurus berpotensi terasa lebih hangat, terutama bagi mereka yang baru memulai hubungan.

Editor: Hanny Suwindari
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