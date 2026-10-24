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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.45 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Sabtu, 24 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan dan Redam Cemburu

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026, mengajak kamu untuk lebih bijak dalam mengelola emosi dan menjaga kepercayaan ketika muncul kekhawatiran mengenai hubungan.

Perubahan kecil dalam sikap pasangan bisa memunculkan berbagai pertanyaan, tetapi tidak semua hal yang terasa berbeda harus diartikan sebagai tanda adanya persoalan serius.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, perasaan cemburu mungkin muncul ketika pasangan terlihat lebih sibuk, membalas pesan lebih lambat, atau tidak memberikan perhatian seperti biasanya.

Situasi semacam ini dapat membuat pikiran dipenuhi berbagai dugaan, terutama jika kamu sedang membutuhkan kepastian mengenai hubungan yang dijalani.

Meski demikian, hindari langsung menganggap perubahan tersebut sebagai bukti bahwa pasangan sedang menyembunyikan sesuatu.

Bisa saja ada pekerjaan, urusan keluarga, atau persoalan pribadi yang membutuhkan perhatian lebih besar untuk sementara waktu.

Daripada membiarkan prasangka berkembang, cobalah membicarakan hal yang mengganggu pikiran dengan cara yang tenang dan terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
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