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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.09 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Sabtu, 24 Oktober 2026: Buka Hati dan Jaga Komunikasi

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dapat diwarnai pengalaman yang menyenangkan, terutama bagi kamu yang mulai tertarik mengenal seseorang atau ingin mempererat hubungan yang sudah terjalin.

Ketertarikan baru mungkin muncul melalui interaksi sederhana, sementara bagi Taurus yang telah memiliki pasangan, perhatian dan komunikasi yang terjaga dapat membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih hangat.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang masih lajang, seseorang dengan pembawaan menarik mungkin berhasil mencuri perhatian.

Cara berbicara, tatapan mata, atau sikapnya ketika berhadapan dengan orang lain bisa menimbulkan rasa penasaran dan membuat kamu ingin mengenalnya lebih jauh.

Jika kesempatan untuk berbincang muncul, manfaatkan momen tersebut untuk membangun percakapan yang santai tanpa merasa harus segera menunjukkan ketertarikan secara berlebihan.

Meski demikian, jangan langsung menganggap perhatian kecil sebagai tanda bahwa orang tersebut memiliki perasaan yang sama.

Ketertarikan membutuhkan waktu untuk berkembang, sehingga penting bagi Taurus untuk mengenali karakter, kebiasaan, dan cara seseorang memperlakukan orang lain sebelum menaruh harapan terlalu besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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