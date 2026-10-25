Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 25 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Cinta

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Minggu, 25 Oktober 2026, mungkin terasa berjalan lebih santai karena perhatian Anda sedang terbagi dengan berbagai tanggung jawab dan rencana pribadi.
Di tengah kesibukan tersebut, menjaga keseimbangan antara urusan sehari-hari dan hubungan emosional dapat membantu Anda tetap menikmati kedekatan tanpa merasa terbebani.
Bagi Capricorn yang masih lajang, mencari pasangan mungkin belum menjadi prioritas utama saat ini.
Anda bisa saja lebih menikmati waktu bersama sahabat, menjalankan hobi, atau melakukan kegiatan yang memberikan rasa nyaman tanpa harus memikirkan perkembangan hubungan romantis.
Meski begitu, tetaplah terbuka terhadap kesempatan untuk berkenalan dengan orang baru.
Pertemuan melalui lingkungan pertemanan atau aktivitas yang memiliki kesamaan minat dapat membuka peluang untuk membangun kedekatan secara alami.
Jika seseorang mulai menarik perhatian, tidak perlu terburu-buru menentukan apakah hubungan tersebut akan berkembang menjadi sesuatu yang serius.
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Jawa Pos
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