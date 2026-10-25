Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.33 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Minggu, 25 Oktober 2026: Hangatkan Hubungan Lewat Perhatian

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Minggu, 25 Oktober 2026, dapat terasa lebih nyaman ketika Anda mulai memberikan perhatian yang lebih besar kepada hubungan dan orang-orang yang berarti.

Di tengah rutinitas yang padat, meluangkan waktu untuk berbincang dan menikmati kebersamaan bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kedekatan emosional tetap terpelihara.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, hubungan mungkin membutuhkan suasana baru agar tidak terus berjalan dalam pola yang sama setiap hari.

Kesibukan pekerjaan dan urusan pribadi terkadang membuat waktu bersama semakin terbatas, sehingga perhatian kepada pasangan tanpa disadari mulai berkurang.

Anda dapat mengatasinya dengan merencanakan kegiatan sederhana yang memungkinkan kedua pihak menikmati kebersamaan tanpa terganggu oleh pekerjaan atau hal lain.

Makan bersama, berjalan santai, atau mengobrol dari hati ke hati dapat menjadi kesempatan untuk berbagi cerita sekaligus memahami keadaan masing-masing.

Tidak perlu menunggu momen istimewa untuk menunjukkan kasih sayang karena perhatian kecil yang diberikan secara tulus juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 25 Oktober 2026: Buka Hati dengan Bijaksana - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 25 Oktober 2026: Buka Hati dengan Bijaksana

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 25 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 25 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Cinta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Minggu, 25 Oktober 2026: Nikmati Kedekatan Tanpa Terburu-buru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Minggu, 25 Oktober 2026: Nikmati Kedekatan Tanpa Terburu-buru

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.16 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore