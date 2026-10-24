Ramalan Zodiak Sagitarius 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius mungkin merasa ini bukan hari yang baik karena ada masalah atau kurangnya kerja sama dengan rekan kerja. Cobalah untuk tidak kehilangan harapan.

Ketahanan dan kegigihan akan membalikkan keadaan menjadi menguntungkan. Sagitarius mungkin bangun dengan perasaan negatif dan tidak termotivasi, tetapi akan melihat perubahan suasana hati yang cukup baik seiring berjalannya hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius sebaiknya tidak berkonflik dengan pasangan dan berhati-hati saat berbicara. Terkait karir, berkonsultasilah dengan profesional mengenai aspek logistik jika akan memulai bisnis.



Sementara itu, lakukan aktivitas yang disukai dan habiskan waktu bersama orang terkasih untuk melawan depresi. Pada ranah keuangan, teliti detail kecil sebelum menyelesaikan kesepakatan saat melakukan transaksi properti yang berisiko.

Cinta Sagitarius

Cobalah untuk tidak terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan. Perselisihan diindikasikan terjadi, jadi Sagitarius harus ekstra hati-hati dengan apa yang perkataan yang diungkapkan kepada pasangan.