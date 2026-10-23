Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Asmara Bersemi, Ambisi Karier Kian Kuat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, membawa perhatian pada hubungan personal, peluang memperbaiki kondisi keuangan, dan langkah-langkah penting untuk mewujudkan ambisi.

Kecermatan yang menjadi ciri khas Virgo dapat membantumu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, tetapi jangan sampai kebiasaan menganalisis terlalu banyak membuatmu ragu mengambil keputusan.

Dalam kehidupan asmara, percakapan yang menyenangkan bisa membuka jalan menuju kedekatan baru, sedangkan mereka yang sudah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar hubungan tetap terasa hangat.

Dari sisi keuangan, keputusan sederhana yang dibuat dengan pertimbangan matang berpotensi memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, urusan karier membutuhkan kesabaran dan kemampuan menjaga hubungan profesional, terutama ketika muncul perbedaan pendapat atau persoalan kecil yang berisiko membesar jika tidak segera ditangani.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Virgo besok berpotensi menghadirkan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat melalui komunikasi yang terbuka dan sikap saling menghargai.

Bagi Virgo yang masih lajang, percakapan dengan seseorang yang memiliki karakter menarik dapat menjadi awal dari interaksi yang menyenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Keuangan Berubah, Asmara Perlu Kehati-hatian - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Keuangan Berubah, Asmara Perlu Kehati-hatian

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.52 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Cemburu Mereda, Karier Perlu Kekompakan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Cemburu Mereda, Karier Perlu Kekompakan

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.49 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Rezeki Menghasilkan, Asmara Makin Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Sabtu, 24 Oktober 2026: Rezeki Menghasilkan, Asmara Makin Dekat

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.47 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore