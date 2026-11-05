Ramalan Zodiak Libra Kamis, 5 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra akan terlibat pada situasi-situasi yang menguras energi dan membuat lelah. Tarik napas dalam-dalam, rileks, dan bermeditasilah sejenak untuk mendapatkan kejelasan dan ketenangan pikiran.

Tidak apa-apa jika terkadang kehilangan konsentrasi. Ucapkan mantra atau afirmasi untuk mengisi kembali energi, jiwa, dan pikiran. Libra akan merasakan kelegaan dan harmoni untuk bangkit kembali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 5 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Hambatan atau masalah yang muncul di dalam hubungan asmara zodiak libra, akan mulai teratasi hari ini. Terkait karir, gunakan metode yang kreatif untuk memecahkan masalah di tempat kerja.

Sementara itu, libra harus segera mengatasi masalah tekanan darah yang diderita dan menerapkan solusinya. Terkait keuangan, libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Cinta Libra

Segala hambatan atau masalah yang mungkin muncul di dalam hubungan, akan mulai teratasi hari ini. Jika menghadapi penentangan dari keluarga dalam menyelesaikan pertunangan dengan pasangan, masalah ini akan dengan mudah teratasi hari ini.

Karir Libra