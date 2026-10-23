Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Besok adalah waktu yang ideal untuk Virgo meninjau keuangan dan membereskan detail yang terlewatkan.

Sedangkan Scorpio mampu menemukan sumber pendapatan baru.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Sabtu 24 Oktober 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Kehangatan terpancar dari Anda, menarik perhatian baik dalam hubungan asmara baru maupun persahabatan yang sudah terjalin.

Dalam hal karier, kepercayaan diri dan bakat membantu Anda menjadi pusat perhatian dan mendapatkan rasa hormat.

Waspadai pengeluaran impulsif, kemewahan yang tepat sasaran tidak apa-apa, tetapi biarkan kemurahan hati itu dilakukan dengan bijaksana.