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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.06 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak virgo mungkin merasa ingin melepaskan diri dari rutinitas harian, terutama terkait karir. Virgo mungkin mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnis sendiri, yang akan memberi lebih banyak kebebasan.

Hari ini adalah hari yang baik untuk mulai menelitinya. Terdapat lebih banyak kemungkinan di luar sana daripada yang virgo duga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo mungkin merasa bahwa pendekatan dengan seseorang terasa terlalu cepat berkembang. Mengenai karir, gunakan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan reputasimu di tempat kerja.

Sementara itu, jagalah tingkat stres tetap rendah dan jangan mudah terbawa oleh ketegangan. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti yang melibatkan hukum kemungkinan besar akan terjadi.

Cinta Virgo

Pendekatan yang baru saja dijalani, terasa terlalu cepat berkembang bagi virgo. Virgo mungkin terkejut dengan  betapa antusiasnya seseorang mengungkapkan perasaannya. Meskipun hal ini mungkin membuat bingung, pertimbangkanlah dengan serius ungkapan perasannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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