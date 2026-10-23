Ramalan Zodiak Gemini 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sebuah pencerahan yang mengejutkan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari sumber seperti buku, internet, atau komunikasi dari orang lain, dapat mengarahkan zodiak gemini menuju arah yang sepenuhnya baru. Gemini akan merasakan kebebasan yang lebih besar, serta pandangan yang lebih jelas dan progresif.

Gemini mungkin mempertimbangkan untuk membuat beberapa perubahan besar dalam hidup. Tetapi, jangan membuat keputusan atau pengaturan pada hari ini. Tunggu waktu yang tepat sebelum mewujudkan ide-idemu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa menikmati hari yang penuh kebahagiaan dengan menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, lakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, serta yang bernilai abadi di sektor karir

Sementara itu, redakan ketegangan dan kejarlah waktu tidur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Terkait keuangan, cobalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia di pasar properti sebelum gemini memutuskan untuk membelinya.

Cinta Gemini