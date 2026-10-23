Ramalan Zodiak Scorpio 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio akan menerima kabar baik dari negeri yang jauh. Bisa saja, Scorpio menerima tawaran pekerjaan yang selama ini diimpikan.

Jika merupakan seorang pelajar, Scorpio mungkin diterima di perguruan tinggi impian atau menerima beasiswa.

Jadi, ini adalah hari untuk memperhatikan kotak surat atau email yang akan membawa pesan kebahagiaan yang lama Scorpio tunggu-tunggu.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio bisa pergi bersama teman-teman untuk bersenang-senang saat kehidupan percintaan sedang mengalami kemunduran. Terkait karir, jangan mempertahankan sikap individualistis atau kemajuan profesional Scorpio akan terhambat.



Sementara itu, Scorpio harus tetap tenang sampai suasana hati membaik dan mampu fokus pada pekerjaan. Pada ranah keuangan, Scorpio mungkin akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi karena terlibat dalam masalah hukum.

Cinta Scorpio