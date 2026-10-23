Ramalan Zodiak Scorpio 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio akan menerima kabar baik dari negeri yang jauh. Bisa saja, Scorpio menerima tawaran pekerjaan yang selama ini diimpikan.
Jika merupakan seorang pelajar, Scorpio mungkin diterima di perguruan tinggi impian atau menerima beasiswa.
Jadi, ini adalah hari untuk memperhatikan kotak surat atau email yang akan membawa pesan kebahagiaan yang lama Scorpio tunggu-tunggu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Hubungan Harmonis, Karier Menuai Apresiasi
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio bisa pergi bersama teman-teman untuk bersenang-senang saat kehidupan percintaan sedang mengalami kemunduran. Terkait karir, jangan mempertahankan sikap individualistis atau kemajuan profesional Scorpio akan terhambat.
Sementara itu, Scorpio harus tetap tenang sampai suasana hati membaik dan mampu fokus pada pekerjaan. Pada ranah keuangan, Scorpio mungkin akan mengeluarkan banyak biaya untuk litigasi karena terlibat dalam masalah hukum.
Cinta Scorpio
Hari ini, Scorpio mungkin sedang ingin pergi menonton film bersama teman-teman untuk melepaskan penat dan bersenang-senang. Hal ini mungkin karena kehidupan percintaan Scorpio sedang mengalami kemunduran. Ciptakan kenangan karena kegembiraan kecil yang dibawanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022