Ramalan Zodiak Libra 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, jika dapat mengendalikan emosi, zodiak Libra mungkin akan merasa luar biasa. Jika harapan tidak terwujud, jangan sampai bereaksi berlebihan.



Libra harus berhati-hati dan tidak terlalu memaksakan diri untuk mencapai tujuan. Pertahankan kecepatan yang wajar, tetapi ingatlah bahwa kesabaran adalah kebajikan. Jangan terlalu mengkhawatirkan banyak hal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Jumat, 23 Oktober 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Bersiaplah karena pasangan akan mengungkapkan cinta kepada zodiak Libra dengan cara yang mengejutkan Terkait karir, hindari mengambil proyek baru untuk sementara waktu dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah ada.

Sementara itu, waspadai kecenderungan untuk meledak di tempat umum jika tidak ingin mengalami cedera. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang Libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.



Cinta Libra

Hari yang romantis dan menyenangkan akan segera tiba, karena pasangan Libra tampak menjadi lebih penyayang. Nantikan momen-momen kebahagiaan saat pasangan mengungkapkan cinta dengan cara yang mengejutkan. Hubungan Libra akan terasa menyenangkan, jadi pastikan untuk saling memberikan semua yang dimiliki.