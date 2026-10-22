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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Asmara Cerah, Karier Terbantu Rekan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Jumat, 23 Oktober 2026, menyoroti hubungan dengan orang terdekat, tanggung jawab pekerjaan, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara ambisi dan kehidupan pribadi.

Capricorn dikenal memiliki kedisiplinan dan tekad kuat dalam mencapai tujuan, tetapi perhatian terhadap keluarga maupun teman juga perlu mendapatkan ruang di tengah kesibukan.

Besok, kamu mungkin lebih banyak memikirkan keadaan seseorang yang dekat denganmu, sehingga penting untuk menunjukkan kepedulian tanpa membiarkan kekhawatiran mengganggu aktivitas sehari-hari.

Di lingkungan kerja, saran dari rekan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang sebelumnya terasa merepotkan, sementara urusan keuangan membutuhkan perencanaan agar kebutuhan tambahan tidak mengganggu kestabilan anggaran.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Jumat, 23 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Capricorn besok berpotensi membawa suasana yang menyenangkan, terutama bagi kamu yang masih lajang dan mulai terbuka terhadap kemungkinan hubungan baru.

Kamu mungkin menemukan seseorang yang menarik melalui pertemanan, percakapan sehari-hari, atau lingkungan yang selama ini terasa akrab.

Jangan terlalu terpaku pada gambaran pasangan ideal hingga melewatkan kesempatan mengenal pribadi yang sebenarnya memiliki banyak kesamaan denganmu.

Editor: Novia Tri Astuti
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