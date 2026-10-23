Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus 23 Oktober 2026

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries kemungkinan akan menemukan peluang untuk memperluas lingkaran sosial. Emosi memegang kendali atas diri sendiri. Ini adalah waktu ketika ikatan kepedulian dan kepercayaan tumbuh semakin dalam.

Aries semakin dekat dengan orang-orang terkasih dan menyadari pentingnya mereka dalam hidup. Aries mungkin telah mengabaikan mereka di masa lalu karena perbedaan pendapat dan ketegangan. Perbaiki kesalahanmu dengan meminta maaf dan memberikan pelukan hangat.

Hari ini tepat bagi zodiak taurus untuk menghadirkan kreativitas ke dalam rutinitas harian. Metode yang sudah teruji tidak selalu menarik perhatian, dan taurus selalu siap untuk sesuatu yang baru.

Taurus berada dalam kondisi yang terbaik dan menawan. Taurus mungkin perlu memanfaatkan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan yang datang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menikmati cinta yang baru ditemukan dengan mengajak pasangan berjalan-jalan atau menonton film. Terkait karir, aries harus mengendalikan emosi agar tidak membuat keputusan yang salah.

Sementara itu, ambil tindakan untuk memperbaiki situasi negatif dengan menenangkan pikiran agar merasa lebih baik. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Kesehatan Aries