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Rabbany Wanadriani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.16 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Kamis 22 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Jaga keuangan tetap stabil karena godaan untuk berfoya-foya akan berlalu jika Aries menahan diri sebelum pengeluaran besar.

Sedangkan masalah keuangan Cancer mulai stabil, tetapi hindari meminjam atau memberi pinjaman untuk saat ini.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 22 Oktober 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Harapkan hubungan Anda terasa hidup dan penuh semangat. Gairah bertemu rasa ingin tahu.

Di tempat kerja, ide-ide kreatif menerobos batasan lama, memberi Anda lampu hijau untuk presentasi yang berani.

Jaga keuangan tetap stabil karena godaan untuk berfoya-foya akan berlalu jika Anda menahan diri sebelum pengeluaran besar.

Energi Anda tinggi, tetapi detoks digital singkat malam ini akan membawa keseimbangan.

Pesan semesta: Beranilah memasuki percakapan yang jujur, ini membuka keberuntungan Anda.

Editor: Hanny Suwindari
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