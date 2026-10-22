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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Libra disarankan meluangkan waktu untuk mengevaluasi hal-hal sederhana yang selama ini memberikan kebahagiaan.

Di tengah rutinitas yang padat, beristirahat dan mengisi kembali energi menjadi langkah penting agar keseimbangan hidup tetap terjaga.

Pengaruh Bulan di Pisces juga menggambarkan aktivitas pekerjaan yang mungkin terasa lambat dan monoton.

Dalam urusan asmara, Libra yang masih lajang perlu berhati-hati apabila mulai tertarik kepada seseorang yang sudah memiliki pasangan.

Sementara itu, Libra yang sedang menjalin hubungan mungkin membutuhkan lebih banyak perhatian dan kedekatan emosional.

Dari sisi keuangan, pengeluaran tak terduga berpotensi muncul sehingga pengaturan anggaran perlu dilakukan dengan cermat.

Meski demikian, peluang perkembangan karier tetap terbuka selama Libra mampu menjaga kepercayaan diri.

Yuk baca ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap pada Jumat, 23 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Libra

Kehidupan asmara Libra mungkin menghadirkan situasi yang membutuhkan pertimbangan matang.

Pengaruh Venus dapat membuat Libra yang masih lajang tertarik kepada seseorang yang ternyata sudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Perasaan tersebut mungkin sulit diabaikan, tetapi Libra perlu memahami situasi secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan.

Jangan sampai ketertarikan sesaat membuat Anda mengabaikan batasan dalam hubungan orang lain.

Menghargai komitmen yang sudah terjalin merupakan langkah penting untuk menghindari persoalan emosional yang lebih rumit. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk memahami perasaan dan menentukan sikap yang tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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