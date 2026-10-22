Ramalan Zodiak Karier 23 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak karier besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Setiap orang tentu ingin tahu bagaimana peruntungan pekerjaannya pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Prediksi kali ini membahas keberuntungan karier enam Zodiak, yaitu Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
Dengan membaca gambaran untuk besok, kamu bisa menyiapkan sikap yang tepat sebelum memulai pekerjaan.
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Ada yang dianjurkan memperhatikan ucapan rekan, ada pula yang perlu menjaga ketenangan di tengah tekanan.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan karier zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Jumat 23 Oktober 2026.
1. Libra (23 September – 23 Oktober)
Seorang rekan kerja mungkin akan membagikan informasi penting terkait pekerjaan yang nanti bisa sangat berguna bagimu.
Obrolan dan relasi di lingkungan kerja akan terasa lebih penting dari biasanya, jadi simak ucapan mereka.
Jangan menyepelekan saran maupun informasi berguna yang datang dari orang-orang di sekitarmu selama jam kerja berlangsung.
Hal itu terutama berlaku bila masukan tersebut dapat membantumu menangani pekerjaan dengan cara yang lebih baik.
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