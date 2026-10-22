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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Ramalan Zodiak Virgo untuk Besok Jumat, 23 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Virgo diprediksi menjalani hari dengan kondisi kesehatan yang cukup baik.

Menghabiskan waktu bersama hewan peliharaan dapat membantu meredakan stres sekaligus menghadirkan perasaan nyaman. Meski demikian, Virgo tetap perlu memperhatikan perawatan kulit apabila muncul iritasi ringan.

Dalam urusan asmara, Virgo yang masih lajang berpeluang memulai percakapan menarik dengan seseorang berzodiak Scorpio.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan perlu menjaga komunikasi agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman.

Dari sisi keuangan, pengaruh Bulan di Pisces menggambarkan kondisi finansial yang relatif stabil. Virgo dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyelesaikan kewajiban lama dan mulai merencanakan tujuan keuangan yang lebih besar.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap zodiak Virgo dalam berbagai aspek hidup, dari cinta hingga kesehatan.

Cinta Virgo

Kehidupan asmara Virgo membutuhkan komunikasi yang terbuka agar hubungan tetap harmonis. Pengaruh Saturnus mungkin membuat pasangan terlihat lebih pendiam, menjaga jarak, atau menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya.

Namun, Virgo sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan perubahan perilaku tersebut.

Daripada terus memikirkan berbagai kemungkinan, cobalah membicarakan perasaan secara langsung dengan penuh perhatian.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang sedang dihadapi. Sikap saling memahami dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan menjaga kedekatan emosional.

Bagi Virgo yang masih lajang, kesempatan untuk mengenal seseorang melalui percakapan yang menyenangkan mungkin terbuka, terutama dengan individu berzodiak Scorpio.

Interaksi sederhana dapat menjadi awal untuk menemukan kesamaan minat atau cara pandang.

Meski demikian, jangan terburu-buru menentukan arah hubungan hanya berdasarkan ketertarikan awal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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