Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 23 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Ramalan zodiak kesehatan untuk besok, 23 Oktober 2026, memberi gambaran tentang kondisi tubuh setiap bintang.
Setiap bintang mendapat pesan yang berbeda, mulai dari keluhan perut hingga kebiasaan sehari-hari yang perlu diperbaiki.
Kondisi tubuh memang perlu dijaga sejak dini, sehingga prediksi ini bisa menjadi pengingat yang sederhana.
Hari esok bisa dimanfaatkan untuk lebih peka terhadap sinyal tubuh dan mengatur pola makan dengan baik.
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Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Jumat 23 Oktober 2026.
1. Aries (21 Maret–19 April)
Perut kamu berpotensi terasa berat atau kurang nyaman sepanjang hari ini, dan itu cukup mengganggu aktivitas.
Penyebabnya bisa berasal dari tekanan pikiran, rasa cemas, atau makanan yang kurang cocok dengan tubuh kamu.
Perhatikan asupan makananmu hari ini dan jauhi apa pun yang membuat badan terasa sangat tidak nyaman.
Apabila keluhan serupa terus muncul berulang kali, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
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