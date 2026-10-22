Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.59 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 23 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Ramalan zodiak kesehatan untuk besok, 23 Oktober 2026, memberi gambaran tentang kondisi tubuh setiap bintang.

Setiap bintang mendapat pesan yang berbeda, mulai dari keluhan perut hingga kebiasaan sehari-hari yang perlu diperbaiki.

Kondisi tubuh memang perlu dijaga sejak dini, sehingga prediksi ini bisa menjadi pengingat yang sederhana.

Hari esok bisa dimanfaatkan untuk lebih peka terhadap sinyal tubuh dan mengatur pola makan dengan baik.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Jumat 23 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Perut kamu berpotensi terasa berat atau kurang nyaman sepanjang hari ini, dan itu cukup mengganggu aktivitas.

Penyebabnya bisa berasal dari tekanan pikiran, rasa cemas, atau makanan yang kurang cocok dengan tubuh kamu.

Perhatikan asupan makananmu hari ini dan jauhi apa pun yang membuat badan terasa sangat tidak nyaman.

Apabila keluhan serupa terus muncul berulang kali, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Keuangan Besok 23 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Keuangan Besok 23 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.44 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Tenangkan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 22 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Tenangkan Pikiran

Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kelola Tekanan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Energi dan Kelola Tekanan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.01 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore