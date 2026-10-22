Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 22 Oktober 2026: Kurangi Stres dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu dijaga melalui rutinitas yang seimbang agar kebutuhan fisik dan ketenangan pikiran tetap terpenuhi di tengah berbagai kesibukan.
Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil terbaik dapat membuat Virgo terlalu larut dalam tanggung jawab hingga kurang menyadari bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat.
Virgo sebaiknya mulai memperhatikan kebiasaan sehari-hari yang berpengaruh terhadap kondisi tubuh.
Jadwal pekerjaan yang padat terkadang membuat kamu menunda makan, lupa minum, atau terus bekerja meskipun rasa lelah mulai muncul.
Jika kebiasaan tersebut berlangsung berulang kali, kebutuhan dasar tubuh bisa terabaikan dan aktivitas sehari-hari terasa semakin menguras tenaga.
Karena itu, usahakan tetap makan secara teratur, mencukupi kebutuhan cairan, dan menyediakan waktu istirahat di sela-sela pekerjaan.
Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kelelahan untuk berhenti sejenak karena jeda singkat dapat membantu kamu kembali menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.
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Jawa Pos
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