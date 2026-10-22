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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 22 Oktober 2026: Atur Aktivitas agar Tetap Bugar

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Kamis, 22 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur kesibukan secara lebih seimbang, terutama ketika banyak gagasan dan tanggung jawab memenuhi pikiran dalam waktu bersamaan.

Semangat untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan memang dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi tubuh dan pikiran tetap membutuhkan jeda agar kamu tidak terus-menerus terkuras oleh rutinitas yang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini mungkin memiliki banyak hal yang ingin dikerjakan sekaligus, mulai dari menyelesaikan tugas utama hingga menindaklanjuti berbagai rencana yang baru muncul.

Kebiasaan berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain dapat membuat hari terasa penuh, tetapi belum tentu memberikan kesempatan yang cukup untuk memulihkan energi.

Karena itu, cobalah menyusun jadwal harian dengan urutan yang lebih jelas agar perhatian tidak terus terbagi ke berbagai pekerjaan dalam waktu bersamaan.

Sisihkan jeda singkat setelah menyelesaikan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi supaya pikiran memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum kembali bekerja.

Kamu juga perlu memperhatikan kebutuhan dasar yang sering terabaikan ketika sedang terlalu bersemangat menjalani aktivitas.

Editor: Novia Tri Astuti
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