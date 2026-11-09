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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 18.12 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Anjing Senin, 9 November 2026: Jaga Kebugaran di Tengah Kesibukan

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Anjing pada Senin, 9 November 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan aktivitas yang lebih seimbang.

Tuntutan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab mungkin membuatmu terlalu fokus menyelesaikan urusan sehari-hari hingga lupa memberikan waktu istirahat bagi tubuh.

Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, rasa lelah bisa semakin menumpuk dan memengaruhi kenyamanan saat menjalani aktivitas.

Karena itu, penting bagi Shio Anjing untuk mulai mengenali kebutuhan tubuh serta tidak memaksakan diri ketika energi mulai berkurang.

Berikut ramalan kesehatan Shio Anjing pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Mulailah pagi dengan kebiasaan sederhana yang mendukung kebugaran.

Sarapan dengan menu bergizi, mencukupi kebutuhan air putih, dan melakukan peregangan ringan dapat membantu tubuh lebih siap menghadapi rutinitas.

Apabila sebagian besar pekerjaan mengharuskanmu duduk di depan komputer, jangan bertahan dalam posisi yang sama selama berjam-jam.

Editor: Novia Tri Astuti
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