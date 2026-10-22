Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak aries memiliki kemampuan mengatur yang hebat. Aries patut bersyukur atas transit yang telah mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri.
Aries dipenuhi dengan energi positif dan kreatif, sehingga dapat dengan cepat menyelesaikan masalah melalui cara yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Kemampuan aries untuk memahami dan berempati, membuat semua orang terkesan. Aries pantas mendapatkan apresiasi atas hal ini.
Zodiak taurus memiliki rasa kepercayaan diri yang akan membantu untuk menjadi lebih produktif di tempat kerja. Hal ini akan memungkinkan taurus untuk merencanakan kemajuan karir di masa depan, jadi manfaatkanlah.
Fokuslah pada tujuan karena semuanya akan berjalan sesuai rencana. Kekuatan mental taurus akan diuji dalam situasi ini. Inilah sebabnya sangat penting untuk mempertimbangkan setiap kasus sebagaimana adanya, agar taurus akan mengatasi rintangan apa pun yang ada.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Hari ini tepat bagi zodiak aries untuk menikmati waktu berdua dengan bepergian bersama pasangan. Terkait karir, pertahankan kemampuan untuk mengambil keputusan cepat guna mendapatkan keunggulan.
Sementara itu, jangan terlalu stres dan luangkan waktu untuk melakukan hobimu. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022