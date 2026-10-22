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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.09 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries memiliki kemampuan mengatur yang hebat. Aries patut bersyukur atas transit yang telah mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri. 

Aries dipenuhi dengan energi positif dan kreatif, sehingga dapat dengan cepat menyelesaikan masalah melalui cara yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Kemampuan aries untuk memahami dan berempati, membuat semua orang terkesan. Aries pantas mendapatkan apresiasi atas hal ini.

Zodiak taurus memiliki rasa kepercayaan diri yang akan membantu untuk menjadi lebih produktif di tempat kerja. Hal ini akan memungkinkan taurus untuk merencanakan kemajuan karir di masa depan, jadi manfaatkanlah. 

Fokuslah pada tujuan karena semuanya akan berjalan sesuai rencana. Kekuatan mental taurus akan diuji dalam situasi ini. Inilah sebabnya sangat penting untuk mempertimbangkan setiap kasus sebagaimana adanya, agar taurus akan mengatasi rintangan apa pun yang ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini tepat bagi zodiak aries untuk menikmati waktu berdua dengan bepergian bersama pasangan. Terkait karir, pertahankan kemampuan untuk mengambil keputusan cepat guna mendapatkan keunggulan.

Sementara itu, jangan terlalu stres dan luangkan waktu untuk melakukan hobimu. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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