Ramalan Zodiak Kesehatan 22 Oktober2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

JawaPos.com – Ramalan kesehatan Zodiak untuk besok, 22 Oktober 2026, kini sudah tersedia bagi enam bintang.

Setiap orang tentu ingin tubuhnya tetap bugar, sehingga informasi ini bisa jadi pegangan awal.

Mulai dari keluhan kandung kemih sampai nyeri punggung, ada pesan berbeda untuk tiap bintang.

Semua saran disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami dan langsung bisa dipraktikkan.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 22 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Kandung kemih Anda mungkin lebih rentan terganggu hari ini, sehingga ke toilet bisa jadi lebih sering.

Jika muncul nyeri atau sensasi panas saat buang air kecil, jangan pernah anggap remeh keluhan itu.

Pantau terus gejala yang Anda rasakan dan jangan biarkan keluhan itu berlarut-larut tanpa perhatian sama sekali.