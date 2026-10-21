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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 21.18 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 21 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Kendalikan Stres

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Rabu, 21 Oktober 2026, perlu dijaga melalui rutinitas yang lebih teratur, terutama ketika pekerjaan dan persoalan pribadi mulai menyita banyak perhatian.

Keinginan untuk segera menyelesaikan berbagai masalah terkadang membuat Scorpio terlalu fokus mencari solusi hingga mengabaikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika tekanan berlangsung terus-menerus tanpa diimbangi waktu pemulihan yang cukup, tubuh bisa terasa lebih mudah lelah dan kemampuan berkonsentrasi dapat menurun.

Karena itu, Scorpio sebaiknya mulai membangun kebiasaan tidur yang konsisten dan menghindari pola kerja yang membuat waktu istirahat terus berkurang.

Pekerjaan tambahan memang terkadang sulit dihindari, tetapi tidak semua tugas harus diselesaikan sekaligus, terutama ketika kondisi tubuh sudah membutuhkan jeda.

Selain menjaga waktu tidur, Scorpio juga perlu memberikan perhatian pada kesehatan gigi dan mulut.

Biasakan menyikat gigi secara teratur dan lakukan pemeriksaan ke dokter gigi sesuai kebutuhan untuk membantu menjaga kebersihan serta kesehatan mulut.

Editor: Novia Tri Astuti
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