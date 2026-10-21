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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.41 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Rabu, 21 Oktober 2026: Kendalikan Emosi dan Jaga Kepercayaan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Rabu, 21 Oktober 2026, menuntut kesabaran dalam menghadapi perbedaan pendapat serta keberanian untuk mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat.

Harapan yang belum terpenuhi atau perubahan sikap pasangan bisa memunculkan berbagai pertanyaan, tetapi tidak semua keadaan perlu ditanggapi dengan kecurigaan atau reaksi berlebihan.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang telah memiliki pasangan, menjaga ketenangan menjadi hal penting ketika menghadapi persoalan yang belum menemukan jalan keluar.

Jangan membiarkan rasa kecewa yang sebenarnya masih bisa dibicarakan berubah menjadi pertengkaran hanya karena perasaan telanjur memuncak.

Jika terdapat sesuatu yang mengganjal, pilih waktu yang tepat untuk membicarakannya agar kamu dan pasangan dapat saling mendengarkan tanpa merasa diserang.

Scorpio cenderung menjalani hubungan dengan perasaan yang mendalam, sehingga perhatian, ucapan, dan tindakan pasangan bisa memiliki arti besar bagimu.

Namun, kedekatan emosional juga perlu diimbangi dengan kemampuan melihat keadaan secara objektif.

Editor: Novia Tri Astuti
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