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Leni Setya Wati
Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.59 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Sagitarius (22 November–21 Desember) diprediksi menjalani hari dengan suasana hati yang lebih baik ketika menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama adik-adik.

Kebersamaan dengan orang terdekat dapat membantu meningkatkan semangat dan membuat Anda merasa lebih rileks di tengah kesibukan.

Dalam kehidupan asmara, Sagitarius yang masih lajang berpeluang menikmati percakapan menarik dengan seseorang berzodiak Capricorn.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan dapat menikmati suasana hubungan yang tenang dan nyaman. Meski demikian, jangan terburu-buru menentukan arah hubungan baru sebelum benar-benar mengenal satu sama lain.

Pengaruh Bulan di Aquarius mungkin membuat konsentrasi Sagitarius sedikit terganggu ketika bekerja. Karena itu, perhatikan komunikasi profesional, terutama saat membalas email penting atau mengambil keputusan yang membutuhkan pertimbangan matang.

Dari segi keuangan, munculnya ide proyek baru atau usaha sampingan dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan penghasilan. Sementara itu, kesehatan perlu dijaga dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang cukup.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Sagitarius pada hari Rabu, 21 Oktober 2026.

Ramalan Cinta Sagitarius

Kehidupan asmara Sagitarius yang masih lajang berpotensi terasa menyenangkan. Anda mungkin tertarik untuk menggoda atau memulai percakapan dengan seseorang berzodiak Capricorn.

Interaksi yang awalnya ringan bisa menjadi kesempatan untuk mengenal karakter dan kepribadian orang tersebut lebih jauh.

Editor: Hanny Suwindari
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