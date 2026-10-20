Ramalan Shio Besok Rabu 21 Oktober 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Hari Rabu, 21 Oktober 2026, jatuh pada hari Naga yang sangat menuntut penampilan serta sikap sempurna.

Ramalan shio besok dirangkum dari kepercayaan kuno Tiongkok tentang pengaruh unsur Tanah Yang pada keseharian kita.

Enam zodiak china mendapat pesan yang berbeda, mulai dari urusan asmara, keluarga, pekerjaan, hingga kondisi kesehatan tubuh.

Karena itu, setiap orang perlu membaca pesan sesuai shionya agar mampu menyiapkan langkah terbaik sejak pagi.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (20/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Rabu 21 Oktober 2026.

1. Kuda

Tugas utamamu adalah memenuhi harapan orang lain, karena hari Naga lebih mementingkan tampilan luar daripada isi.

Tampil dan bersikaplah sempurna demi kepercayaan, jangan panik, sebab unsur Tanah Yang baik untuk sistem sarafmu.

Percayalah pada pasanganmu, sebab bersama dia krisis hubungan pribadi dapat kalian lewati dengan jauh lebih mudah.