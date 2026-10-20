Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 20 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kenali Batas Diri

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Selasa, 20 Oktober 2026, perlu diperhatikan di tengah rutinitas yang mengharuskan Anda mencurahkan banyak waktu, tenaga, dan konsentrasi.
Semangat untuk terus menyelesaikan pekerjaan memang dapat membantu menjaga produktivitas, tetapi tubuh tetap membutuhkan waktu pemulihan agar aktivitas tidak berujung pada kelelahan berlebihan.
Leo sebaiknya mulai mengatur kegiatan berdasarkan kemampuan dan waktu yang tersedia, bukan hanya mengikuti keinginan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab secepat mungkin.
Pekerjaan yang belum selesai atau urusan keluarga yang membutuhkan perhatian terkadang membuat Anda terus beraktivitas meskipun tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Jika menghadapi situasi seperti ini, cobalah menentukan pekerjaan yang paling mendesak dan menunda kegiatan yang masih dapat dikerjakan kemudian.
Berikan jeda di antara aktivitas agar tubuh memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan pekerjaan.
Untuk mendukung kebugaran, Leo dapat membiasakan diri melakukan aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki, meregangkan otot, atau berolahraga sesuai kondisi tubuh.
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Jawa Pos
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