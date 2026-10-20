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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 20 Oktober 2026: Bangun Rutinitas Sehat Secara Konsisten

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) link: - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) link:

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Selasa, 20 Oktober 2026, menjadi pengingat untuk lebih peka terhadap kebutuhan tubuh di tengah berbagai kesibukan sehari-hari.

Menjaga kebugaran tidak selalu membutuhkan perubahan besar karena kebiasaan sederhana yang dilakukan secara teratur dapat membantu menciptakan pola hidup yang lebih seimbang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Selasa, 20 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya mulai mengevaluasi rutinitas harian, terutama jika pekerjaan membuat Anda terlalu lama duduk dan jarang melakukan aktivitas fisik.

Cobalah menyisihkan waktu untuk berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menjalankan gerakan ringan lain yang sesuai dengan kondisi tubuh.

Anda juga dapat menentukan jadwal khusus untuk bergerak agar aktivitas tersebut menjadi bagian dari rutinitas, bukan sekadar kegiatan yang dilakukan ketika memiliki waktu luang.

Tidak perlu langsung menetapkan target yang terlalu berat karena kebiasaan yang realistis akan lebih mudah dijalankan secara konsisten.

Selain menjaga tubuh tetap aktif, Taurus perlu memperhatikan asupan makanan dan keteraturan waktu makan.

Editor: Novia Tri Astuti
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