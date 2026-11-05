Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 5 November 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Gemini (pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini hari ini membutuhkan perhatian lebih, terutama jika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.
Banyaknya pekerjaan dan aktivitas sehari-hari mungkin membuat Gemini mengeluarkan tenaga lebih besar daripada biasanya.
Akibatnya, tingkat energi bisa terasa menurun sehingga berbagai kegiatan yang sebelumnya mudah dilakukan menjadi sedikit lebih melelahkan.
Karena itu, Gemini sebaiknya tidak terus memaksakan diri dan mulai memberikan ruang bagi tubuh untuk beristirahat.
Mengatur waktu istirahat menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan Gemini.
Jika beberapa hari terakhir terlalu sibuk menyelesaikan pekerjaan, cobalah mengurangi aktivitas yang tidak terlalu mendesak agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan tenaga.
Jangan menganggap rasa lelah sebagai sesuatu yang harus selalu diabaikan demi menyelesaikan seluruh tanggung jawab.
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Jawa Pos
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