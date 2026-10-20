Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.15 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan 21 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak keuangan besok 21 Oktober 2026 / foto : Magnific/ stockking - Image

Ramalan zodiak keuangan besok 21 Oktober 2026 / foto : Magnific/ stockking

JawaPos.com – Ramalan zodiak keuangan untuk besok, 21 Oktober 2026, sudah tersedia bagi enam zodiak berikut.

Setiap zodiak mendapat gambaran berbeda soal pemasukan dan pengeluaran pada hari tersebut.

Ada yang diprediksi beruntung, ada pula yang diminta lebih waspada terhadap pengeluaran mendadak.

Prediksi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan sebelum Anda menentukan langkah finansial.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Selasa (20/10), dijelaskan mengenai ramalan keuangan zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Rabu 21 Oktober 2026.

1. Libra (23 September – 22 Oktober)

Kondisi finansial Libra diperkirakan membaik dan membuka peluang keuntungan dari usaha maupun pekerjaan yang sedang dijalani.

Penghasilan tambahan dari kantor juga mungkin datang, sehingga dompet Anda terasa jauh lebih tebal dari biasanya.

Meski senang, gunakan keuntungan itu dengan bijak dan jangan menghabiskannya sekaligus untuk kebutuhan yang kurang penting.

Tetaplah menabung agar tambahan rezeki itu bisa memberi manfaat yang besar bagi Anda pada masa mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Virgo Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Keuangan Menipis, Hubungan Asmara Perlu Dijaga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Keuangan Menipis, Hubungan Asmara Perlu Dijaga

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.11 WIB

Ramalan Zodiak Cinta Besok 21 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cinta Besok 21 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.09 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Pekerjaan Menumpuk, Keuangan Perlu Diatur - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Pekerjaan Menumpuk, Keuangan Perlu Diatur

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore