Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.50 WIB

Ramalan Zodiak Aries 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin masih merasakan euforia dari beberapa minggu terakhir. Aries tergoda untuk membiarkan momen-momen indah ini terus berlanjut. 

Pikirkan cara-cara agar aries dapat mempertahankan momentum ini sambil tetap menjaga penilaian yang baik. Jangan biarkan semuanya menjadi terlalu di luar kendali. Penting bagi aries untuk selalu menjaga stabilitas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 19 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Usaha dan perhatian satu sama memungkinkan zodiak aries dan pasangan menghidupkan hubungan dalam jangka panjan. Terkait karir, kontak profesional yang aries buat akan memberi manfaat dalam cara yang tak terduga.

Sementara itu, lakukan afirmasi positif pada diri sendiri karena hal tersebut berdampak pada suasana hati. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Cinta Aries

Saat jatuh cinta, hidup akan terlihat berbeda dan semuanya akan tampak segar. Kemungkinan besar, hubungan asmara aries akan berkembang. Ingatlah bahwa hanya usaha dan perhatian satu sama lainlah yang memungkinkan aries dan pasangan untuk menghidupkan hubungan dalam jangka panjang.

Karir Aries

Hari ini baik untuk membangun jaringan dan bertemu klien. Jadi, keluarlah, temui mereka, dan bersikaplah seramah mungkin. Kontak yang aries buat hari ini akan memberi manfaat dalam banyak cara yang tak terduga. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.51 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 19 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore