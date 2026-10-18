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Rabbany Wanadriani
Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.16 WIB

Tak Lagi Dibayangi Masalah, 3 Zodiak Ini Diramalkan Menyambut Kehidupan Lebih Baik

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus. Namun, setelah menghadapi berbagai persoalan dan tekanan, sejumlah zodiak diprediksi akan segera merasakan perubahan yang lebih positif.

Berdasarkan ramalan astrologi, fase penuh tantangan yang selama ini membebani mereka perlahan akan berganti dengan kesempatan baru. Kondisi ini diyakini dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih tenang, baik dalam urusan pekerjaan maupun hubungan pribadi.

Dilansir dari SunSigns, ada tiga zodiak yang diramalkan mulai meninggalkan berbagai hambatan dan memiliki prospek masa depan yang lebih menjanjikan. Ketiganya adalah Aries, Taurus, dan Virgo.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Aries

Aries diprediksi segera memasuki periode yang lebih baik setelah menghadapi beragam kesulitan. Masalah yang sebelumnya terasa berat berpeluang mulai menemukan jalan keluar.

Dengan karakter yang penuh semangat dan keberanian, Aries diyakini mampu menyelesaikan tantangan yang masih tersisa. Kesempatan baru pun berpotensi muncul, terutama dalam bidang karier dan kehidupan personal.

Agar dapat memanfaatkan peluang tersebut, Aries perlu mempertahankan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Keberanian mengambil langkah baru juga bisa menjadi modal penting untuk membuka lembaran kehidupan yang lebih menjanjikan.

2. Taurus

Setelah cukup lama berhadapan dengan tekanan dan situasi yang melelahkan, Taurus diramalkan mulai merasakan perubahan yang melegakan. Usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten berpeluang memberikan hasil yang menggembirakan.

Sifat sabar dan ketekunan Taurus menjadi bekal untuk melewati masa-masa penuh tantangan. Perlahan, keadaan yang sempat terasa rumit diprediksi bergerak menuju kondisi yang lebih stabil.

Ke depan, Taurus berpeluang menikmati suasana hidup yang lebih harmonis dan nyaman. Ini juga menjadi waktu yang tepat untuk menghargai pencapaian diri sendiri serta menikmati hasil dari perjuangan yang telah dilalui.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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