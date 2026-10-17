Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 18 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 18 Oktober 2026 (Magnific/ jcomp)
JawaPos.com – Ramalan kesehatan Zodiak untuk besok, 18 Oktober 2026, kini hadir bagi enam zodiak pertama.
Setiap bintang mendapat catatan singkat tentang kondisi tubuh yang perlu dijaga sepanjang hari.
Mulai dari kulit kering, sakit kepala, hingga rasa lelah, semuanya dibahas secara sederhana.
Saran yang diberikan pun mudah dipraktikkan tanpa perlu peralatan khusus atau biaya besar.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (17/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 18 Oktober 2026.
1. Aries (21 Maret–19 April)
Kulit Anda berpotensi terasa kering dan kurang lembap pada hari ini, jadi perhatikan kondisinya sejak pagi.
Minumlah air putih secukupnya dan teratur sepanjang hari supaya tubuh dan kulit tetap lembap dari dalam.
Rutinitas perawatan kulit Anda juga bisa dilengkapi pelembap yang baik serta produk berbahan dasar asam hialuronat.
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Jawa Pos
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