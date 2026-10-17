Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.11 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 18 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 18 Oktober 2026 (Magnific/ jcomp) - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 18 Oktober 2026 (Magnific/ jcomp)

JawaPos.com – Ramalan kesehatan Zodiak untuk besok, 18 Oktober 2026, kini hadir bagi enam zodiak pertama.

Setiap bintang mendapat catatan singkat tentang kondisi tubuh yang perlu dijaga sepanjang hari.

Mulai dari kulit kering, sakit kepala, hingga rasa lelah, semuanya dibahas secara sederhana.

Saran yang diberikan pun mudah dipraktikkan tanpa perlu peralatan khusus atau biaya besar.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (17/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 18 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Kulit Anda berpotensi terasa kering dan kurang lembap pada hari ini, jadi perhatikan kondisinya sejak pagi.

Minumlah air putih secukupnya dan teratur sepanjang hari supaya tubuh dan kulit tetap lembap dari dalam.

Rutinitas perawatan kulit Anda juga bisa dilengkapi pelembap yang baik serta produk berbahan dasar asam hialuronat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aquarius dan Pisces 17 Oktober 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21.59 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Gemini dan Cancer 17 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Gemini dan Cancer 17 Oktober 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21.47 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Libra dan Scorpio 17 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Libra dan Scorpio 17 Oktober 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21.35 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore