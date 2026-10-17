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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20.01 WIB

Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Sagitarius dan Capricorn 17 Oktober 2026

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin mengincar ambisi hidup dan pekerjaan dengan standar yang sangat tinggi. Sagitarius menginginkan segalanya, diantaranya teman, keluarga, kekayaan, status, dan kesuksesan. 

Tetapkan tujuan setinggi mungkin dan mulailah merancang metode untuk mencapainya. Sagitarius mungkin perlu mengubah harapan di sepanjang jalan, tetapi jangan pernah mengurangi standar tujuan sampai benar-benar diperlukan.

Suasana hati zodiak capricorn sedang kompetitif. Perilaku ini hanya cocok untuk hal-hal tertentu dalam hidup. Hal ini tidak boleh menjadi kebiasaan dan bagian dari kepribadian, terutama di depan keluarga. 

Capricorn dapat mencapai semua ambisi tanpa menyinggung perasaan orang lain. Namun, capricorn tetap perlu berhati-hati terhadap perasaan orang lain dan mengendalikan emosi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menegaskan agar seseorang yang menyukaimu, sedikit menjaga jarak untuk sementara waktu. Terkait karir, sagitarius harus gigih dalam mengerjakan tanggung jawab jika ingin mendapatkan hasil yang diharapkan.

Sementara itu, luangkan waktu sendiri agar kondisi pikiran dan keseimbangan batin sagitarius menjadi lebih seimbang. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Jika merupakan siswa, sagitarius mungkin merasa terganggu saat belajar karena seseorang terus mengirimkan pesan teks. Ingatlah bahwa studimu jauh lebih penting saat ini. Katakan kepada seseorang tersebut bahwa sagitarius akan berbicara dengannya setelah ujian selesai.

Editor: Hanny Suwindari
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