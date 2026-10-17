Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Sagitarius dan Capricorn 17 Oktober 2026

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin mengincar ambisi hidup dan pekerjaan dengan standar yang sangat tinggi. Sagitarius menginginkan segalanya, diantaranya teman, keluarga, kekayaan, status, dan kesuksesan.
Tetapkan tujuan setinggi mungkin dan mulailah merancang metode untuk mencapainya. Sagitarius mungkin perlu mengubah harapan di sepanjang jalan, tetapi jangan pernah mengurangi standar tujuan sampai benar-benar diperlukan.
Suasana hati zodiak capricorn sedang kompetitif. Perilaku ini hanya cocok untuk hal-hal tertentu dalam hidup. Hal ini tidak boleh menjadi kebiasaan dan bagian dari kepribadian, terutama di depan keluarga.
Capricorn dapat mencapai semua ambisi tanpa menyinggung perasaan orang lain. Namun, capricorn tetap perlu berhati-hati terhadap perasaan orang lain dan mengendalikan emosi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius perlu menegaskan agar seseorang yang menyukaimu, sedikit menjaga jarak untuk sementara waktu. Terkait karir, sagitarius harus gigih dalam mengerjakan tanggung jawab jika ingin mendapatkan hasil yang diharapkan.
Sementara itu, luangkan waktu sendiri agar kondisi pikiran dan keseimbangan batin sagitarius menjadi lebih seimbang. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.
Cinta Sagitarius
Jika merupakan siswa, sagitarius mungkin merasa terganggu saat belajar karena seseorang terus mengirimkan pesan teks. Ingatlah bahwa studimu jauh lebih penting saat ini. Katakan kepada seseorang tersebut bahwa sagitarius akan berbicara dengannya setelah ujian selesai.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022