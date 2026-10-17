Ramalan Zodiak Sagitarius 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin mengincar ambisi hidup dan pekerjaan dengan standar yang sangat tinggi. Sagitarius menginginkan segalanya, diantaranya teman, keluarga, kekayaan, status, dan kesuksesan.

Tetapkan tujuan setinggi mungkin dan mulailah merancang metode untuk mencapainya. Sagitarius mungkin perlu mengubah harapan di sepanjang jalan, tetapi jangan pernah mengurangi standar tujuan sampai benar-benar diperlukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menegaskan agar seseorang yang menyukaimu, sedikit menjaga jarak untuk sementara waktu. Terkait karir, sagitarius harus gigih dalam mengerjakan tanggung jawab jika ingin mendapatkan hasil yang diharapkan.

Sementara itu, luangkan waktu sendiri agar kondisi pikiran dan keseimbangan batin sagitarius menjadi lebih seimbang. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Jika merupakan siswa, sagitarius mungkin merasa terganggu saat belajar karena seseorang terus mengirimkan pesan teks. Ingatlah bahwa studimu jauh lebih penting saat ini. Katakan kepada seseorang tersebut bahwa sagitarius akan berbicara dengannya setelah ujian selesai.

Karir Sagitarius