Ramalan Zodiak Libra 17 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi zodiak libra. Orang-orang terkasih akan memberi kegembiraan, serta membantu libra untuk rileks dan menurunkan kewaspadaan.

Pada hari ini, libra kemungkinan akan merasa gembira dengan beberapa kabar baik yang didengar. Rayakan pencapaian orang-orang terkasih bersama. Hari ini, curahkan pujian dan kasih sayang kepada mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 17 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus mempertahankan sikap positif untuk membuat pasangan merasa aman di dekatmu. Terkait karir, bekerjalah dengan fokus dan kesungguhan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, fokuslah menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Terkait keuangan, kemampuan kreatif dan ide-ide cerdas yang libra cetuskan mampu menuai imbalan finansial.

Cinta Libra

Untuk mengembangkan pemahaman tentang pasangan dan menikmati romansa, libra harus mengurangi menjadi emosional. Fokuslah mendengarkan dan kurangi mengeluh tentang hal-hal kecil.

Langkah-langkah ini akan membantu menjaga romansa tetap segar. Mempertahankan sikap positif akan membantu mengubah pola pikir dan membuat pasangan merasa aman di dekat libra.