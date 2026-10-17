Ramalan Keuangan Zodiak Libra Sabtu, 17 Oktober 2026: Atur Pengeluaran dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Sabtu, 17 Oktober 2026, membutuhkan pengelolaan yang terarah agar kebutuhan utama tetap terpenuhi tanpa menghilangkan kesempatan menikmati waktu luang.
Setelah menjalani rutinitas yang padat, keinginan untuk bersantai atau mencoba aktivitas menyenangkan mungkin muncul, tetapi pengeluaran tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial.
Libra boleh menyediakan dana untuk hiburan atau kegiatan pribadi selama anggaran tersebut tidak mengganggu pembayaran rutin dan rencana keuangan yang sudah ditetapkan.
Sebelum menggunakan uang, periksa kembali jumlah dana yang tersedia agar kamu dapat menentukan batas pengeluaran dengan lebih jelas.
Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mencegah keputusan impulsif yang berpotensi menimbulkan penyesalan setelah akhir pekan berakhir.
Libra juga sebaiknya lebih memperhatikan transaksi kecil yang sering luput dari perhitungan.
Pengeluaran untuk makanan, minuman, atau barang yang sebenarnya belum dibutuhkan mungkin terlihat ringan ketika dilakukan sekali, tetapi jumlahnya dapat bertambah jika terus berulang.
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Jawa Pos
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