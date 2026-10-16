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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.36 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)

JawaPos.com - Daya intelektual yang tinggi dapat zodiak leo memanfaatkan untuk membuat rencana masa depan. Leo akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk memperbaiki situasi. 

Fokuslah pada tujuan dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Inilah saatnya leo memanfaatkan kemampuan mental sebaik-baiknya. Oleh karena itu, percayalah pada diri sendiri dan terima situasi apa adanya. Leo akan mampu mengatasi rintangan apa pun yang menghalangi.

Bersosialisasi dengan orang-orang terkasih disarankan, agar zodiak virgo merasa senang dan nyaman. Virgo mungkin akan menghadiri sebuah pesta dan memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan banyak orang. 

Apa pun itu, hari ini adalah hari yang sempurna untuk bersantai dan melepas penat bersama orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus mengendalikan emosi dan kekesalan agar tidak menyakiti pasangan. Terkait karir, ambil tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya masalah dengan peralatan elektronik.

Sementara itu, leo akan mendapatkan peningkatan mobilitas dan suasana hati yang lebih baik hari ini. Terkait keuangan, leo akan mendapatkan keuntungan saat ingin mencoba peruntungan di pasar saham. 

Cinta Leo

Hubungan leo mungkin sedikit tegang saat ini. Kendalikan emosi dan kekesalan, karena leo bisa saja menyakiti pasangan. Hindari terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Cobalah menunjukkan sedikit kepekaan terhadap pasangan dan tetaplah tenang.

Editor: Hanny Suwindari
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