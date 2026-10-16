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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.39 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Jumat, 16 Oktober 2026: Tenangkan Pikiran dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui pengaturan waktu istirahat dan upaya menjaga pikiran tetap tenang setelah menghadapi berbagai kesibukan.

Kecenderungan untuk memikirkan persoalan secara mendalam dapat membuat Scorpio sulit melepaskan diri dari beban pekerjaan, bahkan ketika waktunya sudah beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika menghadapi masalah yang belum menemukan jalan keluar, Scorpio sebaiknya tidak terus memaksakan diri untuk memikirkan semua kemungkinan dalam satu waktu.

Pikiran yang terus bekerja tanpa jeda dapat membuat waktu istirahat terasa kurang nyaman dan menyulitkanmu untuk benar-benar bersantai.

Cobalah membatasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kemudian berikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk beralih ke kegiatan yang lebih menenangkan.

Apabila masih terdapat urusan yang belum selesai, tuliskan hal-hal yang perlu dilakukan berikutnya agar kamu memiliki rencana yang lebih jelas tanpa harus terus mengulang persoalan tersebut di dalam pikiran.

Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengatur prioritas sekaligus memberikan ruang untuk beristirahat dengan lebih nyaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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