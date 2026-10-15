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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.45 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 15 Oktober 2026: Rawat Hubungan dengan Perhatian Tulus

Ilustrasi zodiak Taurus. (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus. (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 15 Oktober 2026 berpeluang terasa semakin hangat ketika kamu mampu menyeimbangkan perhatian kepada pasangan dengan kebutuhan emosional diri sendiri.

Kesetiaan memang menjadi bagian penting dalam hubungan, tetapi kedekatan juga perlu dipelihara melalui komunikasi yang terbuka, pemahaman terhadap perasaan masing-masing, dan kesediaan menyusun rencana bersama.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang telah memiliki pasangan, hari ini dapat menjadi kesempatan untuk membicarakan persoalan yang belum terselesaikan atau menyamakan pandangan mengenai masa depan hubungan.

Pembahasan mengenai kebutuhan rumah tangga dan rencana keluarga sebaiknya dilakukan dengan melibatkan kedua pihak agar keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan keinginan salah satu orang.

Kamu mungkin merasa lebih nyaman ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tetapi pasangan juga memiliki pemikiran dan pertimbangan yang patut diperhitungkan.

Jangan langsung menganggap cara yang kamu pilih sebagai satu-satunya jalan keluar hanya karena terasa lebih aman atau sudah dipertimbangkan dengan matang.

Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian cari kesepakatan yang dapat membuat kalian sama-sama merasa dihargai.

Editor: Novia Tri Astuti
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